5 июня на фронте: в ответ на 12 обстрелов и 2 раненых украинцев уничтожен российский оккупант

6 июня, 2020, 07:06

В течение пятницы, 5 июня 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о состоянии в зоне проведения операции Объединенных силстаном на 07:00 субботы, 6 июня 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины, решительно применив дежурные огневые средства, дали захватчикам достойный ответ", - отмечают военные.

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Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место поблизости

Авдеевки - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Павлополя, опытно - оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Старогнатовки - враг дважды стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Широкино - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новолуганского, Южного - вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Хутора Свободного, Новоалександровки - агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Вследствие этих обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

"Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", - отмечает командование ООС.

По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .

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