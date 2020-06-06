5 июня на фронте: в ответ на 12 обстрелов и 2 раненых украинцев уничтожен российский оккупант
Об этом говорится в сводке о состоянии в зоне проведения операции Объединенных силстаном на 07:00 субботы, 6 июня 2020 года, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины, решительно применив дежурные огневые средства, дали захватчикам достойный ответ", - отмечают военные.
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Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место поблизости
Авдеевки - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Павлополя, опытно - оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Старогнатовки - враг дважды стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Широкино - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Новолуганского, Южного - вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Хутора Свободного, Новоалександровки - агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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Вследствие этих обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.
"Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", - отмечает командование ООС.
По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
- Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .
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