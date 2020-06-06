50 тыс. грн в сутки. "Детективы" из Киева следили за украинцами

6 июня, 2020, 07:32

Служба безопасности Украины сообщила подозрение соучредителю и работнику детективной фирмы, которые незаконно прослушивали и следили за гражданами

Об этом со ссылкой на сообщение ГУ СБУ в Киеве и Киевской области передает Еспресо.TV .

"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу столичной частной охранной компании, представители которой проводили негласное прослушивание и видеонаблюдение за гражданами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, соучредитель фирмы совместно со своим подчиненным за деньги сбывали информацию с ограниченным доступом. Фигуранты, в частности, реализовывали заказчикам распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз.

Стоимость многодневного трафика одного телефонного номера составляла 8 тыс. грн, информация из базы данных - 10 тыс. грн за 4 граждан, материалы слежки за человеком - 50 тыс. грн за сутки.

Сейчас соучредителю компании сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), его подчиненному - по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Досудебное следствие завершено, планируется направление обвинительного акта в суд.

Оперативники СБУ разоблачили злоумышленников в декабре прошлого года.