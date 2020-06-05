 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаставляли совершать преступления: ГБР задержало банду полицейских на Днепропетровщине

Заставляли совершать преступления: ГБР задержало банду полицейских на Днепропетровщине

Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержали 7 человек Павлоградского отдела полиции

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в течение последнего года полицейские для повышения показателей заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя давление и насилие.

За совершение преступлений полицейские давали деньги и наркотики, а затем пострадавших привлекали к ответственности.

Следователи ГБР задержали 7 милиционеров. По месту работы и жительства задержанных проведены обыски.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких. Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных:

  • Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией.
  • Превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств.
  • Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц.
  • Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами
  • Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать