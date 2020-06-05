Заставляли совершать преступления: ГБР задержало банду полицейских на Днепропетровщине

5 июня, 2020, 11:57

Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержали 7 человек Павлоградского отдела полиции

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в течение последнего года полицейские для повышения показателей заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя давление и насилие.

За совершение преступлений полицейские давали деньги и наркотики, а затем пострадавших привлекали к ответственности.

Следователи ГБР задержали 7 милиционеров. По месту работы и жительства задержанных проведены обыски.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких. Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных: