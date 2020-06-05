Заставляли совершать преступления: ГБР задержало банду полицейских на Днепропетровщине
5 июня, 2020, 11:57
Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержали 7 человек Павлоградского отдела полиции
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что в течение последнего года полицейские для повышения показателей заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя давление и насилие.
За совершение преступлений полицейские давали деньги и наркотики, а затем пострадавших привлекали к ответственности.
Следователи ГБР задержали 7 милиционеров. По месту работы и жительства задержанных проведены обыски.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких. Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных:
- Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией.
- Превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств.
- Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц.
- Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами
- Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.