За минувшие сутки в ВСУ зафиксировали 14 новых случаев коронавируса

5 июня, 2020, 12:32

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 14 новых случаев коронавируса, госпитализировали 7 военных

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Семь человек (Николаевская и Киевская область - по 1 военнослужащему, Ривненская область - 4 работника ВС Украины и Житомирская область - 1 работник ВС Украины) находятся на лечении дома под присмотром медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

На сегодня в рядах ВСУ коронавирусом болеют 142 человека. Еще 131 человек выздоровел. Также зафиксировано 4 летальных случая.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 67 человек", - сообщили в командовании Медицинских сил.

Отметим, что в течение трех дней в ВСУ зафиксировали 30 новых больных COVID-19.

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