Избиение студентов на Майдане: дело по одному экс-"беркутовцу" передали в суд, другому объявили подозрение

5 июня, 2020, 18:27

По результатам предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера полка "Беркут"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Бывший милиционер обвиняется в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, незаконного препятствования проведению собраний, митингов.

Следствием установлено, что экс-беркутовец 30 ноября 2013 года превысил свои служебные полномочия и совершил задержание участника собрания на Майдане Независимости, чем совершил незаконное препятствование организации и проведению собрания, а также составил заведомо неправдивые официальные документы.

Также следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут"

Экс-правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий с насилием, служебном подлоге и препятствовании митингам.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый задержал участника мирного собрания на Майдане. Во время задержания экс-правоохранитель избил его и препятствовал проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.