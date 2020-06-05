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Espreso.tvОбществоВыпускников школ этим летом не будут призывать в армию, - Мандзий

Выпускников школ этим летом не будут призывать в армию, - Мандзий


фото: УП
В Министерстве образования и науки уверяют, что договорились с Минобороны и выпускников школ не будут призывать в армию летом этого года

Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в интервью на hromadske .

"Учитывая обстоятельства смещения сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", - отметила Мандзий.

Она говорит, что Минздрав вело переговоры с Минобороны по этому вопросу.

"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, либо выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - рассказала руководительница МОН.

Министра подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.

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  • Напомним, что на время действия карантина в Украине приостановили весенний призыв на службу в Вооруженных силах.
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