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Espreso.tvОбществоВице-премьеру по евроинтеграции Стефанишиной объявлено о подозрении за экспертизу при работе под руководством Лукаш, - журналист

Вице-премьеру по евроинтеграции Стефанишиной объявлено о подозрении за экспертизу при работе под руководством Лукаш, - журналист


фото: RFE
Новоназначенному вице-премьеру по вопросам евроинтеграции сообщили о подозрении в деле "пленок Лукаш" по ст. 191 - "присвоение и растрата имущества"

Об этом сообщил журналист Данил Мокрик в Facebook.

"Нам назначили вице-премьером по евроинтеграции человека, подозреваемого в уголовном производстве. И еще не каком-то там, а в "Деле Елены Лукаш", - заявил журналист.

Речь идет о том, как во время Революции Достоинства Минюст Елены Лукаш заказал тендер на экспертизу украинского законодательства на соответствие европейскому. НАБУ открыло дело по этой экспертизе, потому что на нее потратили миллионы грн.

"Ольга Стефанишина принимала в организации этого тендера прямое участие, подписала не один документ. Это Лукаш еще может пробовать рассказывать, что не имела к этому отношения, поскольку покажите документы с ее подписью. У Стефанишиной такой роскоши нет. Она сама себя задокументировала", - отметил Мокрик.

По его словам, вице-премьер Стефанишина поставлена в известность о подозрении по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и сейчас знакомится с материалами производства.

  • Напомним, 4 июня Рада утвердила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции

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