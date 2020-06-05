Впервые за сутки 4 человека в Киеве умерли от COVID-19, - Кличко

5 июня, 2020, 12:21

В столице уже 3292 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков", - сказал он.

Впервые за сутки 4 человека умерли от коронавируса. На сегодня - уже 3292 подтвержденных случая COVID-19.

"Заболели 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 28 мужчин от 22 до 77 лет, 5 девочек в возрасте от 7 месяцев до 14 лет и 2 мальчика, которым 9 и 10 лет", - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализированы 16 человек.

"Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус преодолели 876 жителей столицы", - сказал городской глава.