Впервые за сутки 4 человека в Киеве умерли от COVID-19, - Кличко
5 июня, 2020, 12:21
В столице уже 3292 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"За прошедшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков", - сказал он.
Впервые за сутки 4 человека умерли от коронавируса. На сегодня - уже 3292 подтвержденных случая COVID-19.
"Заболели 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 28 мужчин от 22 до 77 лет, 5 девочек в возрасте от 7 месяцев до 14 лет и 2 мальчика, которым 9 и 10 лет", - сообщил Кличко.
В больницы столицы госпитализированы 16 человек.
"Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус преодолели 876 жителей столицы", - сказал городской глава.
- По состоянию на 9:00 пятницы, 5 июня 2020, в Украине насчитывалось 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.