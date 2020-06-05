Впервые в массовой моделе: на смартфон Honor установили датчик измерения температуры

5 июня, 2020, 14:59

В новом смартфоне Honor Play 4 Pro (суббренд Huawei) появится инфракрасный датчик, который будет измерять температуру тела человека, если телефон поднести к лицу или запястья

Об этом пишет XDA-Developers .

По данным разработчиков, инфракрасный сенсор работает при температурах от -20 до 100 градусов по Цельсию, а точность его измерения - десятая градуса.

Модель смартфона будет продаваться в двух спецификациях: дешевле предусматривает 6 Гб оперативной памяти, четыре фронтальные камеры, а в самой дорогой - 8 Гб ОП.

Обе модели поддерживают 5G и имеют экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

В Китае Honor Play 4 Pro будет доступен уже в скором времени, его цена составит от $420. В то же время пока неизвестно, когда смартфон будет продаваться за пределами КНР (и будет ли продаваться вообще).

Издание The Verge пишет, что Honor Play 4 Pro фактически может стать первым в мире смартфоном с встроенным датчиком измерения температуры для массовой аудитории. К этому в 2016 году модель телефона Cat S60 была нацелена на профессиональных пользователей вроде строителей или работников природоохранных зон.