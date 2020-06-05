В зоне ООС ранили украинского военного

5 июня, 2020, 18:12

За 5 июня оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг обстрелял войска неподалеку Павлополя, Опытного и Широкина из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение.

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.