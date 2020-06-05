В зоне ООС ранили украинского военного
5 июня, 2020, 18:12
За 5 июня оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг обстрелял войска неподалеку Павлополя, Опытного и Широкина из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
По украинским военнослужащим противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение.
В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.