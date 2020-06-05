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Espreso.tvОбществоВ ВСУ создали новое управление, которое будет противодействовать информатакам России

В ВСУ создали новое управление, которое будет противодействовать информатакам России

В Вооруженных силах Украины создали Управление стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ

Об этом сообщает АрмияInform.

Его возглавил полковник Андрей Островский.

Отмечается, что основная задача новосозданной структуры - противодействие агрессивным информационным воздействиям Российской Федерации.

На управление возложат организацию "мер реализации единой информационной политики" по Вооруженным силам Украины.

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