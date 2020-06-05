В ВСУ создали новое управление, которое будет противодействовать информатакам России
5 июня, 2020, 16:58
В Вооруженных силах Украины создали Управление стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ
Об этом сообщает АрмияInform.
Его возглавил полковник Андрей Островский.
Отмечается, что основная задача новосозданной структуры - противодействие агрессивным информационным воздействиям Российской Федерации.
На управление возложат организацию "мер реализации единой информационной политики" по Вооруженным силам Украины.