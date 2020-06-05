В Ужгороде детсады не возобновят работу с 9 июня, - горсовет
Об этом сообщили в отделе информационной работы Ужгородского городского совета, передает УНИАН .
В Ужгороде детсады не восстановят работу с 9 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе.
"Сейчас наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, которая не дает возможности ввести послабления противоэпидемических мер, а именно разрешить посещение учреждений дошкольного образования", - отметили в ведомстве.
В горсовете сообщили, что согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вновь рассмотреть этот вопрос 12 июня.
- Напомним, с 25 мая свою работу начали возобновлять детские сады .
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