 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ужгороде детсады не возобновят работу с 9 июня, - горсовет

В Ужгороде детсады не возобновят работу с 9 июня, - горсовет

В Ужгороде детские дошкольные заведения не возобновят работу с 9 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе

Об этом сообщили в отделе информационной работы Ужгородского городского совета, передает УНИАН .

В Ужгороде детсады не восстановят работу с 9 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе.

"Сейчас наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, которая не дает возможности ввести послабления противоэпидемических мер, а именно разрешить посещение учреждений дошкольного образования", - отметили в ведомстве.

В горсовете сообщили, что согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вновь рассмотреть этот вопрос 12 июня.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать