В Украине впервые собираются провести сельскохозяйственную перепись

5 июня, 2020, 12:03

Государственная служба статистики планирует провести перепись сельскохозяйственных домохозяйств

Об этом во время встречи с журналистами заявил глава Госкомстата Игорь Вернер, передает Укринформ.

"В Украине еще ни разу не было сельскохозяйственной переписи. В 2001 году у нас была Всеукраинская перепись, в ходе которой мы установили точное количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имели такой информации. Речь идет о домохозяйствах", - отметил Вернер.

По его словам, цель такой переписи - получение информации для принятия управленческих решений.

"Нам нужно знать, каких животных держат люди, какие культуры выращивают. Как узнать весь этот потенциал в сельском хозяйстве? Эта перепись делается для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, куда нужно вкладывать деньги, что нужно дотировать. Для построения грамотной государственной политики в определенных областях", - подчеркнул глава Госкомстата.

Как сообщалось, в апреле 2007 года Верховной Радой Украины был рассмотрен в первом чтении и принят за основу законопроект "О сельскохозяйственной переписи". Однако в связи с завершением работы Верховной Рады пятого созыва рассмотрение законопроекта не было завершено.

Основной целью проведения сельскохозяйственной переписи называлось получение целостной, объективной и достоверной информации для различных характеристик сельского хозяйства. В соответствии с положениями законопроекта, субъектами сельскохозяйственной переписи должны были стать: респонденты (производители сельскохозяйственной продукции); временный персонал (специально подготовленные лица, привлекаемые к проведению сельскохозяйственной переписи) центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления; пользователи (юридические или физические лица, использующие данные, полученные во время сельскохозяйственной переписи).