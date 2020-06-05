В Украине в конце лета начнутся масштабные военные учения, - командующий Объединенных сил ВСУ Наев

5 июня, 2020, 21:04

Сейчас Командование Объединенных сил ВСУ проходит завершающий этап слаживания и планирует отработать все задачи новой системы управления во время военных учений в конце лета

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает Укринформ.

По словам Наева, командование Объединенными силами - это тот орган, который будет осуществлять управление применением Вооруженных сил, другими составляющими сектора безопасности и обороны в случае масштабного вторжения в Украину или любых других локальных конфликтов.

"Сейчас командование Объединенных сил проходит завершающий этап слаживания, то есть подготовки к управлению. Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета - начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", - заявил Наев .

Он отметил, что по завершении военных учений Командование Объединенных сил будет считаться таким, что готово к выполнению задач в полном объеме.

Наев подчеркнул, что в случае принятия соответствующего решения, Командование Объединенных сил ВСУ, возможно, получит функцию управления Операцией Объединенных сил на востоке Украины.

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