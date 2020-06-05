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Espreso.tvОбществоВ Украине сделают более жестким контроль за пассажирскими перевозками

В Украине сделают более жестким контроль за пассажирскими перевозками


фото: golos.ua
В Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками по инициативе Кабинета Министров

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

"Мы с членами Кабмина, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль жестким, чтобы не было черных денег, которые могли бы финансировать криминал", - заявил глава МВД .

По мнению министра, перестрелка в Броварах стала следствием коррупции в сфере госконтроля за выдачей разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

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