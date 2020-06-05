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Espreso.tvОбществоВ Украине могут появиться частные военные компании, - Зеленский

В Украине могут появиться частные военные компании, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине

Об этом он заявил на заседании Консультативного совета по делам ветеранов, передает пресс-служба президента.

По словам Зеленского, Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины может присоединиться к наработке законопроекта о частных военные компании.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил он.

По его мнению, Консультативный совет мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект.

  • Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос выступил за создание частных военных компаний, которые могут помочь фронтовикам в дальнейшем заниматься тем, что они умеют делать качественно, и получать за это деньги и признание государства.
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