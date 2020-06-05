В Тернополе трем полицейским объявили подозрение за избиение мужчины, который сообщил полиции о драке

5 июня, 2020, 22:03

За избиение мужчины полицейским вручили подозрение в превышении служебных полномочий (ст.365 УК)

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Львов сообщено о подозрении трем работникам полиции по ч. 2 ст.365 УК Украины2, - говорится в сообщении.

По версии следствия, в конце сентября 2019 года работники полиции прибыли на вызов в один из ресторанов Тернополя из-за сообщения о драке. На месте происшествия полицейские, без всяких на то оснований, надели на заявителя наручники, после чего начали его избивать руками и ногами.

Полицейским выбирают меру пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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