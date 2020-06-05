В Тернополе трем полицейским объявили подозрение за избиение мужчины, который сообщил полиции о драке
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Львов сообщено о подозрении трем работникам полиции по ч. 2 ст.365 УК Украины2, - говорится в сообщении.
По версии следствия, в конце сентября 2019 года работники полиции прибыли на вызов в один из ресторанов Тернополя из-за сообщения о драке. На месте происшествия полицейские, без всяких на то оснований, надели на заявителя наручники, после чего начали его избивать руками и ногами.
Полицейским выбирают меру пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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