В США произошла стрельба, семеро погибших

5 июня, 2020, 17:10

В результате стрельбы в доме в американском штате Алабама погибли семь человек

Об этом сообщает местная газета AL со ссылкой на полицию в округе Морган.

"Семь человек были убиты в результате стрельбы в доме в округе Морган в четверг ночью", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, стрельба произошла около 23:30 по местному времени.

Когда на место инцидента прибыли правоохранители, то дом уже был охвачен огнем. После того, как пожарные смогли потушить пожар внутри здания, следователи нашли тела погибших.

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Сейчас полицейские устанавливают мотив инцидента и круг подозреваемых лиц.