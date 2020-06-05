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Espreso.tvОбществоВ США произошла стрельба, семеро погибших

В США произошла стрельба, семеро погибших


фото: al.com
В результате стрельбы в доме в американском штате Алабама погибли семь человек

Об этом сообщает местная газета AL со ссылкой на полицию в округе Морган.

"Семь человек были убиты в результате стрельбы в доме в округе Морган в четверг ночью", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, стрельба произошла около 23:30 по местному времени.

Когда на место инцидента прибыли правоохранители, то дом уже был охвачен огнем. После того, как пожарные смогли потушить пожар внутри здания, следователи нашли тела погибших.

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Сейчас полицейские устанавливают мотив инцидента и круг подозреваемых лиц.

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