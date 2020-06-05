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Espreso.tvСпортВ Португалии на автобус "Бенфики" напали фанаты, двое футболистов пострадали

В Португалии на автобус "Бенфики" напали фанаты, двое футболистов пострадали


фото: Getty Images
После матча чемпионата Португалии "Тондела" - "Бенфика" на автобус гостей напали разъяренные фанаты

Видео в twitter распространил блогер StellaPolaris13   .

Болельщиков не остановили даже полицейские, сопровождавшие автобус "Бенфики". Инцидент произошел около 1:30 ночи по местному времени.

Полузащитники лиссабонцев Юлиан Вайгль и Андрея Живкович получили травмы от осколков стекла, которые попали в лицо. После того, как им была оказана помощь на базе клуба, игроков доставили в больницу, но вскоре отпустили домой.

Руководство "Бенфики" заявило, что готово сделать все, чтобы совместно с правоохранительными органами выследить преступников и привлечь их к уголовной ответственности.

 

 

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