В Португалии на автобус "Бенфики" напали фанаты, двое футболистов пострадали
Видео в twitter распространил блогер StellaPolaris13 .
Болельщиков не остановили даже полицейские, сопровождавшие автобус "Бенфики". Инцидент произошел около 1:30 ночи по местному времени.
Полузащитники лиссабонцев Юлиан Вайгль и Андрея Живкович получили травмы от осколков стекла, которые попали в лицо. После того, как им была оказана помощь на базе клуба, игроков доставили в больницу, но вскоре отпустили домой.
Руководство "Бенфики" заявило, что готово сделать все, чтобы совместно с правоохранительными органами выследить преступников и привлечь их к уголовной ответственности.
Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.- StellaPolaris13 (@ SPolaris13) June 4, 2020
Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível. #Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo
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