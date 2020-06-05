В одном из общежитий Киева проверяют возможное сокрытие коронавируса

5 июня, 2020, 13:33

В Киеве проверяют возможное сокрытие COVID-19 в одном из общежитий

Об этом сообщила пресс-служба главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, передает РБК-Украина.

Проверку проведет Киевский местный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

"Начальник штаба уже попросил обратить на это внимание местный киевский штаб, и они уже начинают там проверку. По инициативе национального штаба они сейчас будут прорабатывать этот вопрос. Это Киевская комиссия ТЭБ и ЧС", - сообщили в пресс-служба.

РБК-Украина имеет текст сообщения о возможном сокрытии случаев заболевания коронавирусом в общежитии Академии.

"Хочу сообщить, что в учебном корпусе и общежитии Национальной академии государственного управления при президенте Украины (Эжена Потье, 20) есть подтвержденные случаи COVID-19. А руководство делает вид, что ничего не случилось", - отмечается в сообщении.

В общежитии не измеряют температуру, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

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