В одном из общежитий Киева проверяют возможное сокрытие коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, передает РБК-Украина.
Проверку проведет Киевский местный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
"Начальник штаба уже попросил обратить на это внимание местный киевский штаб, и они уже начинают там проверку. По инициативе национального штаба они сейчас будут прорабатывать этот вопрос. Это Киевская комиссия ТЭБ и ЧС", - сообщили в пресс-служба.
РБК-Украина имеет текст сообщения о возможном сокрытии случаев заболевания коронавирусом в общежитии Академии.
"Хочу сообщить, что в учебном корпусе и общежитии Национальной академии государственного управления при президенте Украины (Эжена Потье, 20) есть подтвержденные случаи COVID-19. А руководство делает вид, что ничего не случилось", - отмечается в сообщении.
В общежитии не измеряют температуру, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.
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