В Норвегии масштабный оползень снес в море часть поселка

5 июня, 2020, 16:05

Во время масштабного оползня на севере Норвегии часть расположенного на побережье поселка снесло в море

Инцидент произошел на мысе Кракнесет в провинции Финнмарк, сообщает CNN.

По имеющимся данным, в результате оползня, ширина которого составляла около 600 метров, были разрушены восемь домов.

Никто из местных жителей не пострадал, поскольку власти вовремя успели провести эвакуацию.

При этом отмечается, что во время происшествия в море унесло одну собаку, однако ее удалось спасти из воды с помощью вертолета.