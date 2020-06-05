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Espreso.tvОбществоВ Норвегии масштабный оползень снес в море часть поселка

В Норвегии масштабный оползень снес в море часть поселка


фото: CNN
Во время масштабного оползня на севере Норвегии часть расположенного на побережье поселка снесло в море

Инцидент произошел на мысе Кракнесет в провинции Финнмарк, сообщает CNN.

По имеющимся данным, в результате оползня, ширина которого составляла около 600 метров, были разрушены восемь домов.

Никто из местных жителей не пострадал, поскольку власти вовремя успели провести эвакуацию.

При этом отмечается, что во время происшествия в море унесло одну собаку, однако ее удалось спасти из воды с помощью вертолета.

 

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