В Мексике третий день - рекордный рост инфицирования коронавирусом

5 июня, 2020, 18:19

В Мексике уже третий день подряд фиксируют рекордное увеличение количества случаев коронавируса

Об этом заявляют представители здравоохранения Мексики, сообщает CNN.

"Представители здравоохранения Мексики заявили в четверг, что они подтвердили рекордные 4 442 новых случая (заражение коронавирусом, - ред.), что привело к общему числу больных в стране 105 680", - говорится в сообщении.

Это самый большой ежедневный прирост новых случаев коронавируса.

В Мексике также зафиксированы 816 новых смертей, общее количество которых составило 12 555.

По данным сайта Worldometer, выздоровели от болезни - 75 448 человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что резкий рост количества погибших объясняется результатом применения нового подхода к определению того, сколько именно смертей в стране были вызваны коронавирусом.

По состоянию на утро 5 июня в мире в целом подтверждены более 6,7 миллиона случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, а выздоровели от этого заболевания более 3,2 миллиона человек.