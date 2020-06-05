В мае Украина потеряла треть миллиарда долларов валютного резерва
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Таким образом, с начала года размер международных резервов вырос на $69,67 млн (на 0,3%).
Как отметили в пресс служба НБУ, на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте в целом было направлено $1476,1 млн. Из этой суммы $1009,2 млн было выплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), $337,7 млн - по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, $60 млн - по обязательствам перед МВФ. Остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.
Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере $418,8 млн, в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на $368,8 млн.
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