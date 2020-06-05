В Киеве неизвестные избили водителя трамвая, который не пускал их в салон без защитных масок
5 июня, 2020, 22:11
В пятницу, 5 июня, в Киеве неизвестные избили водителя трамвая на маршруте №33к и сбежали
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевпастранса.
Инцидент произошел на остановке по ул. Петра Запорожца. Водитель сделал замечание группе пассажиров, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ неизвестные напали на водителя и нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись с места инцидента.
На место вызвали "скорую" и полицию, водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас состояние пострадавшего стабильное.
Полиция Киева открыла уголовное производство из-за инцидента.
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