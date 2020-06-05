В Киеве на поминальные дни запустят дополнительные автобусы, - Кличко

5 июня, 2020, 13:32

В столице на поминаьни дни с 6 по 8 июня запустят дополнительные транспортные маршруты для перевозки пассажиров к городским кладбищам

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

Кличко напомнил, что из-за карантина о переносе поминальных дней договаривались с председателями конфессий накануне Пасхи.

"Завтра, 6 июня, состоится родительская поминальная суббота. Будут идти люди на кладбище и в воскресенье, и в понедельник. Городские власти традиционно организуют перевозки пассажиров к городским кладбищам. В эти дни увеличат количество подвижного состава на регулярных маршрутах городского транспорта и будут организованы дополнительные пассажирские маршруты. Больше всего их будет 6 июня", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, 7 и 8 июня дополнительные маршруты будут работать с уменьшенным количеством - в зависимости от пассажиропотока. Ознакомиться с графиком работы транспорта можно на сайте КГГА.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что кладбища города закроют на поминальные дни. Поминки будут отмечать 6 июня.

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