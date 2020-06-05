В Киеве директор школы заболела COVID-19

5 июня, 2020, 13:57

В Киеве коронавирус обнаружили в директора столичной школы №197

Об этом на брифинге рассказал Киевский городской глава Виталий Кличко, сообщает Еспресо.TV.

"Вчера в Департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Директора госпитализировали в больницу", - сказал Кличко.

По его словам, в школе работают более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников.

"Накануне директор школы посещала районное управление образования, а также общалась с руководителями шести других школ. Три школы, которіе возглавляют директора, контактировавшие с больной, являются местами проведения внешнего независимого оценивания по нескольким предметам каждая", - отметил мэр.

Он добавил, что представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управления образования для установления круга контактных лиц.

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