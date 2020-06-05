В колонии Кировоградской области от коронавируса умер заключенный, - Денисова

5 июня, 2020, 12:43

Заключенный, который находился в Кропивницкой исправительной колонии №6 с диагностированным СOVID-19, умер

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

14 мая мужчина попал в больницу Кропивницкого из-за плохого самочувствия. С диагнозом "острое воспаление легких" его перевели в инфекционную больницу, где сделали тест на коронавирус. Он был отрицательный.

"19 мая его выписали из больницы и поместили на изоляцию в отдельную камеру в медицинскую часть Кропивницкого исправительной колонии №6. Из-за сопутствующих хронических болезней заключенный находился в тяжелом состоянии", - написала она.

Колония направила его 1 июня в больницу с целью подготовки к освобождению от отбывания наказания по состоянию здоровья.

"3 июня ему сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат. Однако, 4 июня мужчина скончался. Сейчас выясняют, при каких обстоятельствах заключенный заболел коронавирусом", - написала она.

По словам руководства исправительной колонии всем контактным лицам, в том числе 3 фельдшерам и 8 осужденным, которые были в медчасти, сделали тесты. Они находятся в изоляции. Также на самоизоляции - 12 работников конвоя, которые будут протестированы.

"Считаю, что смерть заключенного - следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендаций по результатам мониторинговых визитов, совершенных в рамках национального превентивного механизма", - подытожила она.