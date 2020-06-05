Укрзализныця с 6 июня прекратит продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина

5 июня, 2020, 20:30

Укрзализныця с 6 июня временно приостанавливает продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина в городе, будут отменены все остановки в населенном пункте

Об этом сообщили в пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас остановку в Славянске осуществляли три поезда дальнего следования:

№1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка;

№712 / 711 Киев - Константиновка;

№126 / 125 Киев - Константиновка.

Пассажирам будет предложен проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет восстановлена остановка по станции Славянск и продажа билетов по назначению к этому населенному пункту.

Напомним, АО "Укрзализныця" 1 июня начала движение поездов и продажу билетов за 90 дней до дня отправления.

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