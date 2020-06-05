Укрзализныця с 6 июня прекратит продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина
Об этом сообщили в пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас остановку в Славянске осуществляли три поезда дальнего следования:
№1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка;
№712 / 711 Киев - Константиновка;
№126 / 125 Киев - Константиновка.
Пассажирам будет предложен проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.
В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет восстановлена остановка по станции Славянск и продажа билетов по назначению к этому населенному пункту.
- Напомним, АО "Укрзализныця" 1 июня начала движение поездов и продажу билетов за 90 дней до дня отправления.
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