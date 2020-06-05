Украина выглядит плохо, когда ищет государственную измену в "пленках Байдена", - Гербст

5 июня, 2020, 12:10

Украина выглядит смешно, когда начинает разговоры о государственной измене пятого президента Украины Петра Порошенко

Об этом в эксклюзивном комментарии "Прямому" заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Мне кажется, что Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко. Это просто несправедливо и смешно, очевидно, что эти пленки были порезаны, чтобы создать больший резонанс. Опасность в том, что они созданы для подрыва отношений между Украиной и США. Это попытка сделать США сомнительной страной для Украины и, наоборот, Украину противоречивой для американцев. Мы знаем, что это выгодно Кремлю и отдельным украинским политикам, которые считают, что сфера интересов Украины находится в Москве, а не в Европе, а также это выгодно украинским коррупционерам, которые понимают, что США продвигают реформы в стране. И, к сожалению, все эти интересы активно лоббируют медиа, так как этим людям принадлежат большие телевизионные ресурсы в Украине", - заявил Хербст.