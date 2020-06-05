У Вас есть шансы, - Арахамия ответил журналистке Еспресо по поводу выборов мэра Киева

5 июня, 2020, 14:57

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева

Об этом он заявил в комментарии журналистам под стенами ВР, передает Еспресо.TV

На вопрос журналистки Еспресо Валерии Пашко, у кого есть реальные шансы на победу, Арахамия заявил, что "у Вас, кроме Вас никого нет".

"Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно. Потому что не было ни разу за историю Украины женщины мэра Киева. Я просто говорю, немножко интриги, что это может быть женщина. Женщины у нас есть, красивые женщины", - отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" не исключает, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева.

"Конечно, может быть сюрприз, который сейчас не хочет афишировать, потому что понимает нет механизма праймериз. Вы же понимаете, что как только кто-то объявляет себя, то сразу идут тонны грязи на человека. Поэтому лучше это сделать позже, чем раньше", - подчеркнул Арахамия.

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