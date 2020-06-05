У Вас есть шансы, - Арахамия ответил журналистке Еспресо по поводу выборов мэра Киева
Об этом он заявил в комментарии журналистам под стенами ВР, передает Еспресо.TV
На вопрос журналистки Еспресо Валерии Пашко, у кого есть реальные шансы на победу, Арахамия заявил, что "у Вас, кроме Вас никого нет".
"Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно. Потому что не было ни разу за историю Украины женщины мэра Киева. Я просто говорю, немножко интриги, что это может быть женщина. Женщины у нас есть, красивые женщины", - отметил Арахамия.
Глава фракции "Слуга народа" не исключает, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева.
"Конечно, может быть сюрприз, который сейчас не хочет афишировать, потому что понимает нет механизма праймериз. Вы же понимаете, что как только кто-то объявляет себя, то сразу идут тонны грязи на человека. Поэтому лучше это сделать позже, чем раньше", - подчеркнул Арахамия.
- Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимира Зеленского с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа". Он заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
- По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет к шести претендентов . Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.
- Тищенко официально заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала возможное участие в праймериз партии на мэра Киева главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
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