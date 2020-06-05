Тела украинских супругов, которых нашли мертвыми на Бали, репатриируют до конца июня, - МИД

5 июня, 2020, 13:23

Тела умерших в гостиничном номере на острове Бали украинских супругов планируют репатриировать до конца июня

Об этом сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Репатриацию умерших граждан Украины планируется осуществить ориентировочно через 3-4 недели с учетом необходимости оформления соответствующих документов и наличия авиарейсов", - отметил дипломат.

Он напомнил, что экспертиза правоохранительных органов Индонезии обнаружила в крови умершего супруга содержание метанола и этанола. С целью выявления источника отравления следователи провели повторный осмотр места происшествия и обнаружили дополнительные вещественные доказательства. Экспертиза изъятых материалов показала наличие в них метанола.

"В этой связи следствие рассматривает предварительную версию причин смерти наших соотечественников - отравление метанолом", - сказал Погорельцев.

Директор Департамента также сообщил, что результаты аутопсии тел умерших, проведенной 18 мая, должны быть готовы в течение 1-1,5 месяца с даты проведения, то есть ориентировочно до конца июня.

"Окончательный вывод о причинах смерти украинцев будет сделан следователем по результатам аутопсии", - отметил Погорельцев.

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