Тела украинских супругов, которых нашли мертвыми на Бали, репатриируют до конца июня, - МИД
Об этом сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Репатриацию умерших граждан Украины планируется осуществить ориентировочно через 3-4 недели с учетом необходимости оформления соответствующих документов и наличия авиарейсов", - отметил дипломат.
Он напомнил, что экспертиза правоохранительных органов Индонезии обнаружила в крови умершего супруга содержание метанола и этанола. С целью выявления источника отравления следователи провели повторный осмотр места происшествия и обнаружили дополнительные вещественные доказательства. Экспертиза изъятых материалов показала наличие в них метанола.
"В этой связи следствие рассматривает предварительную версию причин смерти наших соотечественников - отравление метанолом", - сказал Погорельцев.
Директор Департамента также сообщил, что результаты аутопсии тел умерших, проведенной 18 мая, должны быть готовы в течение 1-1,5 месяца с даты проведения, то есть ориентировочно до конца июня.
"Окончательный вывод о причинах смерти украинцев будет сделан следователем по результатам аутопсии", - отметил Погорельцев.
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- 28 апреля Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на Бали, где они проживали.