Страны ЕС должны открыть границы до конца июня, - Еврокомиссия
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Юлва Йоханссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой может стать конец июня".
Еврокомиссар сказала, что ситуация с вирусом "быстро улучшается", и она рада видеть, что члены ЕС уже ослабили пограничный контроль.
По всей Европе страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения и некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Италия сделала это в начале этой недели, но большинство стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.
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