Страны ЕС должны открыть границы до конца июня, - Еврокомиссия

5 июня, 2020, 08:59

Европейская комиссия считает, что все страны-члены ЕС должны отменить свои пограничные ограничения до конца этого месяца

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Юлва Йоханссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой может стать конец июня".

Еврокомиссар сказала, что ситуация с вирусом "быстро улучшается", и она рада видеть, что члены ЕС уже ослабили пограничный контроль.

По всей Европе страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения и некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Италия сделала это в начале этой недели, но большинство стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.

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