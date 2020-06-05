Стало известно, сколько еще лет Шевченко будет работать в сборной Украины
5 июня, 2020, 19:25
7 июня на конгрессе УАФ с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко подпишут новый контракт
Об этом сообщает sport.ua.
Новое контрактное соглашение будет рассчитано на 2,5 года. Контракт Шевченко и сборной Украины закончится сразу после завершения ЧМ-2022 в Катаре, который планируют провести с 21 ноября по 18 декабря.
Нынешний контракт 43-летнего специалиста с УАФ рассчитан до июля 2020 г.
- Напомним, 20 мая Андрей Шевченко вошел в символическую сборную футболистов из Восточной Европы, которые выступали в чемпионате Италии.
- 20 мая Украинская ассоциация футбола предложила главному тренеру национальной сборной Андрею Шевченко продлить контракт до чемпионата мира-2022 .