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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько еще лет Шевченко будет работать в сборной Украины

Стало известно, сколько еще лет Шевченко будет работать в сборной Украины


фото: Getty Images
7 июня на конгрессе УАФ с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко подпишут новый контракт

Об этом сообщает sport.ua.

Новое контрактное соглашение будет рассчитано на 2,5 года. Контракт Шевченко и сборной Украины закончится сразу после завершения ЧМ-2022 в Катаре, который планируют провести с 21 ноября по 18 декабря.

Нынешний контракт 43-летнего специалиста с УАФ рассчитан до июля 2020 г.

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