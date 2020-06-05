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Espreso.tvСпортСтало известно, когда восстановится НБА

Стало известно, когда восстановится НБА


фото: Deseret News
Сезон Национальной баскетбольной ассоциации восстановится 31 июля на базе парка развлечений Disneyworld в Орландо

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Все матчи НБА будут проводиться при пустых трибунах, а баскетболисты ежедневно будут проходить тестирование на коронавирус. Если один из работников клуба будет заражен, его изолируют, а другие должны будут пройти дополнительное тестирование.

Каждая команда сыграет еще по 8 матчей в регулярном чемпионате для определения мест в итоговой таблице. Для определения лидера между 8-м и 9-м местом может быть проведен дополнительный тур, чтобы разница побед составила более 4 матчей. Затем клубы сыграют в плей-офф без привязки к конференциям.

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