Смерть ребенка в нелегальном детском саду Запорожья: арестовали няню, которую подозревают в убийстве

5 июня, 2020, 12:49

Шевченковский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летней воспитательнице частного нелегального детского сада, которую подозревают в убийстве годовалой девочки

Об этом сообщает "Укринформ".

"Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 2 п. 2, удовлетворить. Выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 августа включительно", - заявила судья Шевченковского суда.

Во время судебного заседания прокурор предоставил видео с камер видеонаблюдения, которые были установлены в квартире няни. На время просмотра видео заседание проходило в закрытом режиме. Прокурор не сдержала слез и не смогла прокомментировать видео, сказав, что настаивает на аресте подозреваемой.

"Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет одного ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку... подушка закрыла все лицо ребенка", - прокомментировал адвокат семьи погибшей Теймур Мамедов.

После проведения первоочередных следственных действий, фигурантке производства сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, 51-летняя жительница Запорожья обустроила дошкольное учреждение в собственной трехкомнатной квартире. Не имея никаких разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о предоставлении услуг "профессиональной няни" на интернет-портале OLX.

29 мая родители отдали дочь на так называемый пробный день, но через час после того, как оставили ребенка на няню, получили телефонный звонок со словами "ваш ребенок не дышит".

Воспитательница сообщила родителям, что девочка захлебнулась во время рвоты. Если вина "частной няни" будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье в нелегальном детском саду умерла девочка .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .