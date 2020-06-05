Швейцария планирует открыть с 15 июня границы для стран ЕС и Великобритании

5 июня, 2020, 20:15

Правительство Швейцарии сообщил, что с 15 июня откроет границы для стран Европейского Союза, членов Европейской ассоциации свободной торговли, а также Великобритании

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что такое решение Кабмин Швейцарии решил принять после обсуждения министров внутренних дел стран ЕС, которое состоялось в пятницу, 5 июня.

"Позиция (правительства Швейцарии, - ред.) соответствует позиции многих европейских правительств. Во время неофициальной видеоконференции глав МВД стран Шенгенской зоны ряд министров выразил желание вернуться к состоянию нормальности и снять ограничения на пограничном движении в Европе с 15 июня", - отметили в Кабмине.

Ранее Швейцария планировала 15 июня открыть границы только с соседними Германией, Австрией и Францией, а расширить перечень стран - до 6 июля. Еще одним фактором ускорения открытия границ швейцарским правительством стало уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом в стране.

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