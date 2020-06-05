Село в Сумской области закрывают из-за вспышки коронавируса

5 июня, 2020, 16:25

В селе Горобивка Белопольского района Сумской области из-за вспышки COVID-19 введут ограничения на въезд и выезд

Об этом сказал директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский, сообщает Укринформ.

"За последнюю неделю в Горобивке выявлено 13 случаев коронавируса, из них один у ребенка. Мы считаем, что источником заражения была женщина, у которой 29 мая обнаружили заболевания коронавирусом. Эта женщина занималась торговлей, к ней ходило очень много людей, которые с ней общались. Лабораторный центр направил в районную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС свое заключение, что в селе нужно вводить карантин", - рассказал Збаражский.

По его словам, уже сегодня въезды и выезды из села могут быть закрыты, а жителей Горобивки переведут на режим самоизоляции.

"Это связано с тем, что за последние сутки обнаружили гораздо больше случаев коронавируса, чем выявляли ранее. Призываю жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать карантин", - подчеркнул чиновник.

За последние сутки на Сумщине зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19, из них 9 - в селе Горобивка Белопольского района.