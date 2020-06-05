Россия развалится еще при нашей жизни, - Данилов

5 июня, 2020, 07:18

Распад России, деоккупация захваченных Москвой украинских территорий и прекращение войны - все это произойдет "еще при нашей жизни"

Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает 24 канал .

То, что РФ как "искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами", рано или поздно развалится, по его словам, - "абсолютно естественная вещь", потому что "никто по собственной воле туда не заходил, это собранная территория ".

"Мы должны также понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни - это 100%», - подчеркнул Данилов.