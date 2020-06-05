Рада запретила банкротство бюджетных организаций

5 июня, 2020, 16:33

Верховная Рада ввела мораторий на банкротство бюджетных организаций в Украине

За соответствующий законопроект №2276 проголосовали 303 народных депутата, передает hromadske.

В пояснительной записке отмечается, что вступление в действие нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в действующей редакции создало ряд рисков.

В частности, у кредиторов была возможность подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций. Принятый сегодня проект закона такую возможность должен устранить.

Кроме того, законом регулируется назначение хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией. Назначение судами будет временным - пока не введена в эксплуатацию Единая судебная информационно-телекоммуникационная система для выбора руководителей.