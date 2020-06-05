"Укрэксимбанк" обратился к клиентам и партнерам после звонка Зеленского главе финучреждения

5 июня, 2020, 20:46

В наблюдательном совете "Укрэксимбанка" заявили, что открыты для обращений клиентов банка и готовы обрабатывать вопросы, полученные по официальным каналам коммуникации, после звонка президента Владимира Зеленского председателю правления Евгению Мецгер

Обращение опубликовано на сайте банка.

"Банк понимает, что бизнес испытывает финансовые трудности из-за ограничительные меры, введенные на время кризиса, вызванного COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в банке призвали клиентов начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления.

В Наблюдательном совете отметили, что в компетенцию обновленного Правления Банка входит решение текущих бизнес-дел с учетом интересов банка и интереcив клиента.

"Контроль за эффективностью работы Правления является исключительной компетенцией Наблюдательного совета Банка, а не акционера или любого другого политического органа", - отметили в банке.

Напомним, президент Владимир Зеленский позвонил председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру во время встречи с бизнесом Хмельницкой области, чтобы тот реструктуризировал долг представителями бизнеса.

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