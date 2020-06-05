"Решить проблему координации": Данилов назвал цель создания оборонно-промышленного министерства

5 июня, 2020, 15:55

Введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса в Кабинете министров должно решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

"Никакого Советского Союза не будет. Мы понимаем, каким должен быть ОПК, и без синергии с частным сектором и людьми, которые хотят вкладывать деньги, Укроборонпром далеко не уйдет", - отметил Данилов.

По его мнению, изменение подходов к управлению ОПК должно решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа. В этом контексте он отметил необходимость создания профильного министерства, а также введение должности вице-премьера с полномочиями по реформе комплекса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за создание должности вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленной политики.

Данилов представил концепцию реформирования оборонно-промышленного комплекса.

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