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Espreso.tvОбщество"Полицейских больше, чем граждан": Сенцов и Балух пришли на акцию против полицейского произвола. ФОТОФАКТ

"Полицейских больше, чем граждан": Сенцов и Балух пришли на акцию против полицейского произвола. ФОТОФАКТ


фото: facebook.com/oleg.sentsov
Экс-узники Кремля Олег Сенцов и Владимир Балух пришли на митинг против полицейского произвола

Фото выложил Сенцов в Facebook.

"Полицейских больше, чем граждан", - подписал он фотографию.

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