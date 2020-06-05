"Полицейских больше, чем граждан": Сенцов и Балух пришли на акцию против полицейского произвола. ФОТОФАКТ
5 июня, 2020, 16:07
Экс-узники Кремля Олег Сенцов и Владимир Балух пришли на митинг против полицейского произвола
Фото выложил Сенцов в Facebook.
"Полицейских больше, чем граждан", - подписал он фотографию.
- Нагдаемо, возле Верховной Рады прошла массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Под зданием Верховной Рады на акции за отставку главы МВД активисты сожгли полицейскую машину .
- У Кабинета Министров проходит массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, также требуют эффективного расследования нападений на активистов и ЛГБТ-сообщество.