"Мы будем говорить только с Россией", - Кулеба о переговорах в ТКГ
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина".
"Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонний контактной группе, неоднократно президент Украины Владимир Зеленский озвучивали наши "красные линии". И одна из наших"расных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей - мы не войдем в прямой диалог с так называемыми ДНР/ЛНР, - подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что переговоры по Донбассу в ТКГ украинская сторона будет вести только с Кремлем.
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"ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая "красная линия", стоящая в основе защиты наших национальных интересов", - добавил глава МИД.
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