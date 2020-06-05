"ЕС" за 2 месяца передала медикам более 130 тыс. медкостюмов, - Геращенко

5 июня, 2020, 11:19

В течение 2 месяцев "Европейская Солидарность" развезла во все регионы более 130 тыс. защитных костюмов для медиков

Об этом написала сопредседатель фракции в парламенте Ирина Геращенко в Facebook.

"В течение 2 месяцев "Европейская Солидарность" развезла во все регионы Украины более 130 тысяч защитных костюмов медикам от Фонда Порошенко. И вот Зеленский, в Хмельницком, в больницу с медиками, которым власть так и не выплатила 300% обещанной надбавки, радостно улыбается на фоне этих самых врачей", - сообщила она.

Она отметила, что эти медики были одеты в защитные костюмы Фонда с лого.

"На лого защитных костюмов, которые мы передаем регионам, не партийная символика, а лозунг "спасаем жизни"", - подытожила Геращенко.