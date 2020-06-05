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Espreso.tvОбщество"ЕС" за 2 месяца передала медикам более 130 тыс. медкостюмов, - Геращенко

"ЕС" за 2 месяца передала медикам более 130 тыс. медкостюмов, - Геращенко


фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
В течение 2 месяцев "Европейская Солидарность" развезла во все регионы более 130 тыс. защитных костюмов для медиков

Об этом написала сопредседатель фракции в парламенте Ирина Геращенко в Facebook.

"В течение 2 месяцев "Европейская Солидарность" развезла во все регионы Украины более 130 тысяч защитных костюмов медикам от Фонда Порошенко. И вот Зеленский, в Хмельницком, в больницу с медиками, которым власть так и не выплатила 300% обещанной надбавки, радостно улыбается на фоне этих самых врачей", - сообщила она.

Она отметила, что эти медики были одеты в защитные костюмы Фонда с лого.

"На лого защитных костюмов, которые мы передаем регионам, не партийная символика, а лозунг "спасаем жизни"", - подытожила Геращенко.

  • В День защиты детей Марина Порошенко передала оборудование и средства защиты в детский реабилитационный центр и в медицинские учреждения на Киевщине.

 

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