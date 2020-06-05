"Дна нет", - Деканоидзе об обвинении Геращенко в провале реформы Нацполиции

5 июня, 2020, 13:24

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее увольнения более 93% аттестованных и бывших милиционеров вернулись в ряды МВД

Об этом она сказала в комментарии УП.

"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нету! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства", - сказала она.

Она сказала, что людей интересует справедливость, они просто хотят чувствовать надежду, а не страх.

"Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не о реформе, а о тех, кто оставил систему такой, какая она была до 2015 года, и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему", - заявила Деканоидзе .

Она сказала, что эти случаи свидетельствуют о другом и других людей.

"О тех, кто после моего ухода, вместо продолжать созидание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а более 93% заявленных и бывших милиционеров, не прошедших аттестацию, возвращаются в реформированную мной полицию", - подытожила экс-руководитель Нацпола.