Призывников в ВСУ планируют тестировать на коронавирус, - Минобороны
Об этом заявили в Минобороны, передает Укринформ.
В Минобороны сообщили, что сейчас решается вопрос о тестировании всех призывников в ВСУ на COVID-19.
"Тестирование лиц на наличие коронавирусной инфекции, в том числе призывников, будет осуществляться в соответствии с утвержденными Министерством обороны здоровья Украины Стандартами медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В Минобороны объяснили, что идет процесс согласования документа. После утверждения стандартов в оборонном ведомстве предоставят развернутую информацию по тестированию всех призывников.
- Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что призывники будут допущены в ряды ВСУ только после того, как пройдут обсервацию и получат подтверждение, что не заражены коронавирусом COVID-19.
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