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Espreso.tvОбществоПризывников в ВСУ планируют тестировать на коронавирус, - Минобороны

Призывников в ВСУ планируют тестировать на коронавирус, - Минобороны


фото: mil.gov.ua
В Украине всех призывников в Вооруженные силы хотят тестировать на COVID-19, сейчас этот вопрос решается

Об этом заявили в Минобороны, передает Укринформ.

В Минобороны сообщили, что сейчас решается вопрос о тестировании всех призывников в ВСУ на COVID-19.

"Тестирование лиц на наличие коронавирусной инфекции, в том числе призывников, будет осуществляться в соответствии с утвержденными Министерством обороны здоровья Украины Стандартами медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В Минобороны объяснили, что идет процесс согласования документа. После утверждения стандартов в оборонном ведомстве предоставят развернутую информацию по тестированию всех призывников.

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