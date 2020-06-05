Протест под Кабмином: полиция задержала 8 человек
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отметим, в акции под Кабмином принимают участие представители ЛГБТ-сообщества и активисты. Правоохранители усилили меры безопасности.
"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские проводили превентивные меры в отношении подозрительнымих и агрессивно настроенных лиц, которые не являются участниками этой общественной организации. У таких лиц работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и складные ножи", - говорится в сообщении.
Задержание произошло на улице Грушевского. По словам правоохранителей, молодые люди пытались помешать проведению акции.
Сейчас с ними общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.
- Напомним, у Кабинета Министров проходит массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, также требуют эффективного расследования нападений на активистов и ЛГБТ-сообщество.
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