Протест под Кабмином: полиция задержала 8 человек

5 июня, 2020, 16:13

В Киеве во время проведения акции протеста за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола правоохранителей под Кабмином полицейские задержали 8 человек

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отметим, в акции под Кабмином принимают участие представители ЛГБТ-сообщества и активисты. Правоохранители усилили меры безопасности.

"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские проводили превентивные меры в отношении подозрительнымих и агрессивно настроенных лиц, которые не являются участниками этой общественной организации. У таких лиц работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и складные ножи", - говорится в сообщении.

Задержание произошло на улице Грушевского. По словам правоохранителей, молодые люди пытались помешать проведению акции.

Сейчас с ними общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, у Кабинета Министров проходит массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, также требуют эффективного расследования нападений на активистов и ЛГБТ-сообщество.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb