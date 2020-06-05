Политзаключенному по "делу Хизб ут-Тахрир" Асанову во время суда в РФ дважды вызывали медика, - адвокат

5 июня, 2020, 22:46

В РФ при рассмотрении апелляционной жалобы на продление ареста в Апелляционным военным судом города Власиха по второму бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" фигуранту Марлену Асанову дважды понадобилась медицинская помощь

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает ОО "Крымская солидарность".

"Марлену Асанову вызвали фельдшера, у него диагностировали резкое повышение давления", - рассказал Курбединов.

По словам адвоката, во время видеоконференции с судом Власихи содержащихся в СИЗО №1 Ростова-на-Дону 8 человек разместили на трех квадратных метрах площади.

"Нашим подзащитным пришлось вызвать фельдшера для того, чтобы им оказали медицинскую помощь, из-за невозможности находиться в условиях таких пыток", - сказал Курбединов.

В октябре 2017 года российские оккупанты в Крыму арестовали жителей Бахчисарая Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялов, Сейрана Салиев, Сервера Зекиряева и Эрнеста Аметова. ФСБ обвиняет их в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова, обвинения против них присоединили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

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