Первую отремонтированную дорогу программы "Большая стройка" открыли на Львовщине

5 июня, 2020, 11:33

"Укравтодор" открыл для передвижения первую дорогу в рамках программы программы "Большая стройка" - Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи

Об этом сообщила пресс служба ведомства.

"Открываем в этом году одну из первых дорог в рамках президентской программы Большая стройка - Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи. Если посмотреть на другие области, где часто годами ничего не происходило, Львовская - положительное исключение. Есть годы, когда строились и ремонтировалось суммарно более 100 км дорог. Однако мы видим, что этого недостаточно. В 2020 году мы поднимаем планку выше и по амбициозному плану обновим почти 250 км. В ближайшие годы нас ждет действительно много работы", - прокомментировал глава Укравтодора Александр Кубраков.

Дорога протяженностью 47,5 км является самым коротким путем к курортному городу Трускавец и поселку Сходница, а также соединяет г. Львов с Пустомытовским, Николаевским и Дрогобычским районами.

В течение весенних месяцев 2020 г. восстановлено 8,4 км пути на участке с. Колодрубы - пгт Меденичи и два мостовых перехода в с. Колодрубы.

Отремонтированная дорога является альтернативой более загруженной М-06 Киев - Чоп и позволяет разгрузить международную трассу на 35%.