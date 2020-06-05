Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в июне еще 4,3 млрд

5 июня, 2020, 18:03

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий в июне еще 4,3 млрд грн

Об этом информируют на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"5 июня 2020 год Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 4,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Всего с начала месяца на финансирование пенсий июня направлено 11,4 млрд грн.