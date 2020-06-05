 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПенсионный фонд направил на выплату пенсий в июне еще 4,3 млрд

Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в июне еще 4,3 млрд


фото: 112.ua
Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий в июне еще 4,3 млрд грн

Об этом информируют на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"5 июня 2020 год Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 4,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Всего с начала месяца на финансирование пенсий июня направлено 11,4 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать